Great Hip Hop Competition

Выставка лучшего рэпа и хип-хопа в Доке! Хип-хоп от вчерашних школьников и рэп от матёрых взрослых мужиков, ньюскул и олдскул, грув и хайп – песни обо всем, что вы только можете представить! Приходи раскачаться и получить максимум возможного рэпа!

Выступают:

KIK'A

Год от года хип-хоп этого народного мстителя становится всё интереснее и авторский стиль чувствуется уже в каждом новом треке. Солидная пачка релизов, среди которых и нью-скул хип-хоп и аниме-рэп и другие вкуснейшие стили, растёт как на дрожжах – и в этот вечер всем вам известный KIK’a задаст жару!

GLACIAL HILLZ (СЕВЕРОМОРСК)

Мощнейший хип-хоп синдикат из Североморска делает истинно аутентичный рэп с фирменным саундом, мощным крю и вообще выступает максимально на стиле, раз за разом собирая полные залы.

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Молодая кровь из ближайшего техникума, очень каноничный рэп – аутентичный речетатив на животрепещущие темы с пулеметной скоростью – привет из ранних нулевых!

ПЛЕЧИ (КОЛА)

Охохо! Олдскул ямайского саунда прямиком из суровой Колы! Хип-хап с ощутимыми рагга вкраплениями, мощнейшая лирика на вечные темы, необузданный грув от интеллигентных заполярных МС!