Гражданская война как этап революционного процесса в России

Мурманская областная научная библиотека начинает цикл публичных чтений «Гражданская война и Север». Лекторий организован региональным отделением Российского исторического общества.

2018 год – год столетия начала Гражданской войны в России. Поэтому главная тема лектория – различные аспекты исследования истории этого периода. Вместе с ведущими историками Мурманска слушатели чтений перелистают страницы летописи драматических событий вековой давности, узнают, что происходило в это время на Мурмане.

Цикл лекций откроет председатель совета отделения Российского исторического общества в Мурманске, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Алексей Воронин.

Он осветит такие вопросы как место Гражданской войны в ходе Второй российской революции, некоторые историографические концепции в отношении Гражданской войны, проблемы ее периодизации, роль в Гражданской войне различных социальных и политических сил и отдельных исторических деятелей, итоги и результаты Гражданской войны.