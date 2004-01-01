Гражданская война как этап революционного процесса в России
Публичные чтения Российского исторического общества
Публичные чтения Российского исторического общества
Мурманская областная научная библиотека начинает цикл публичных чтений «Гражданская война и Север». Лекторий организован региональным отделением Российского исторического общества.
2018 год – год столетия начала Гражданской войны в России. Поэтому главная тема лектория – различные аспекты исследования истории этого периода. Вместе с ведущими историками Мурманска слушатели чтений перелистают страницы летописи драматических событий вековой давности, узнают, что происходило в это время на Мурмане.
Цикл лекций откроет председатель совета отделения Российского исторического общества в Мурманске, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Алексей Воронин.
Он осветит такие вопросы как место Гражданской войны в ходе Второй российской революции, некоторые историографические концепции в отношении Гражданской войны, проблемы ее периодизации, роль в Гражданской войне различных социальных и политических сил и отдельных исторических деятелей, итоги и результаты Гражданской войны.
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