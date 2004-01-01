Лекция из цикла публичных чтений, организуемых отделением Российского исторического общества в Мурманске

Гражданская война и Север

Очередную лекцию прочтет кандидат исторических наук Дмитрий Тучков. Тема лекции – «Социалистическое правительство Северной Области Николая Васильевича Чайковского».

Исследователь расскажет об организационных принципах формирования Правительства Северной Области. Рассмотрит взаимодействие власти с союзниками, военными, народными массами, общественными организациями и местной элитой.