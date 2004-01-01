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Гражданская война и Север

Лекция из цикла публичных чтений, организуемых отделением Российского исторического общества в Мурманске

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События: Лекции.

Очередную лекцию прочтет кандидат исторических наук Дмитрий Тучков. Тема лекции – «Социалистическое правительство Северной Области Николая Васильевича  Чайковского».

Исследователь расскажет об организационных принципах формирования Правительства Северной Области. Рассмотрит взаимодействие власти с союзниками, военными, народными массами, общественными организациями и местной элитой.

Областная научная библиотека
22 октября
17:30
22 октября
17:30

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