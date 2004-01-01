Gravity Falls
Встреча поклонников мультсериала
Встреча поклонников мультсериала
Приглашаем вас на встречу "Gravity Falls"!
От вас требуется принести с собой хорошее настроение и что-нибудь к чаю.
В программе:
тематическое чаепитие
викторина на знание мультфильма
настольные игры (Манчкин и.т.д)
просмотр мультфильма "Gravity Falls"
И в конце мероприятия мы наградим победителя в конкурсе фанарта на тему "Диппер и Мейбл приключения в России"!
Приходите вам понравиться. Можно даже в костюмах ваших любимых героев. Каждого кто посетит наше мероприятие ждет сюрприз!
200 р. + 1 ребенок до 12 лет бесплатно, в сопровождении взрослого