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Gravity Falls

Встреча поклонников мультсериала

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События: Вечер отдыха, Встреча, Игра.

Приглашаем вас на встречу "Gravity Falls"!

От вас требуется принести с собой хорошее настроение и что-нибудь к чаю.

В программе:

тематическое чаепитие

викторина на знание мультфильма

настольные игры (Манчкин и.т.д)

просмотр мультфильма "Gravity Falls"

И в конце мероприятия мы наградим победителя в конкурсе фанарта на тему "Диппер и Мейбл приключения в России"!

Приходите вам понравиться. Можно даже в костюмах ваших любимых героев. Каждого кто посетит наше мероприятие ждет сюрприз!

Группа ВК

Freshgame
16 апреля
14:00
Цены

200 р. + 1 ребенок до 12 лет бесплатно, в сопровождении взрослого

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