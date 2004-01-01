Приглашаем вас на встречу "Gravity Falls"!

От вас требуется принести с собой хорошее настроение и что-нибудь к чаю.

В программе:

тематическое чаепитие

викторина на знание мультфильма

настольные игры (Манчкин и.т.д)

просмотр мультфильма "Gravity Falls"

И в конце мероприятия мы наградим победителя в конкурсе фанарта на тему "Диппер и Мейбл приключения в России"!

Приходите вам понравиться. Можно даже в костюмах ваших любимых героев. Каждого кто посетит наше мероприятие ждет сюрприз!

Группа ВК