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Grand Отель

Сумасшедшая летняя вечеринка до утра

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События: Вечеринки.

Лето, Солнце, Жара! Танцуй до утра! 

Абсолютное сумасшествие от русо-туристо Александра Синицына. 

Всем в летней атрибутике Free- bar. Лучший бармен пляжа Амет Али Ист покажет шоу «летающих бутылок».

Летний ПОПо-тряс и танец всех частей тела от Marisse Angels. 

Приди к нам и проведи ночь в стиле Despacito. Танцуем «Zumba he Zumba ha» вместе с light-show «ifrit».

И многое другое.

Кружка - 8
26 августа
23:00
Цены

Подробности: 47-40-56

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Поздравляем с Днём ВВС и рекомендуем крепко пристегнуть ремни

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