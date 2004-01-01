Grand Отель

Лето, Солнце, Жара! Танцуй до утра!

Абсолютное сумасшествие от русо-туристо Александра Синицына.

Всем в летней атрибутике Free- bar. Лучший бармен пляжа Амет Али Ист покажет шоу «летающих бутылок».



Летний ПОПо-тряс и танец всех частей тела от Marisse Angels.

Приди к нам и проведи ночь в стиле Despacito. Танцуем «Zumba he Zumba ha» вместе с light-show «ifrit».

И многое другое.