Grand Отель
Сумасшедшая летняя вечеринка до утра
Лето, Солнце, Жара! Танцуй до утра!
Абсолютное сумасшествие от русо-туристо Александра Синицына.
Всем в летней атрибутике Free- bar. Лучший бармен пляжа Амет Али Ист покажет шоу «летающих бутылок».
Летний ПОПо-тряс и танец всех частей тела от Marisse Angels.
Приди к нам и проведи ночь в стиле Despacito. Танцуем «Zumba he Zumba ha» вместе с light-show «ifrit».
И многое другое.
Подробности: 47-40-56
Поздравляем с Днём ВВС и рекомендуем крепко пристегнуть ремни
Вечер в любимом баре