Графика Юрия Тризны

В экспозиции будет представлено около 35 работ.

Юрий Тризна – живописец, иллюстратор, один из лучших петербургских графиков. Родился в 1939 году в городе Орджоникидзе (с 20 июля 1990 года город Владикавказ). С 1956 жил в Ленинграде. Учился на живописном факультете Таврического среднего художественного училища (Училище имени В. А. Серова) (1956-60 гг.), на графическом факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (1961-67 гг.). С 1970 по 1976 гг. преподаватель рисунка и заведующий производственными мастерскими в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Член Союза художников РСФСР. Участник выставок с 1968 года. Юрий Стефанович любил поездки по стране, радостно и заинтересованно на всё реагировал. Самая сильная сторона Юрия – работа по непосредственным жизненным впечатлениям. Он точно и эмоционально изображал иллюстрации в книгах, военные темы, сцены из жизни, пейзажи. Оформил около двадцати книг издательств «Детская литература» и «Малыш», среди которых работа над книгой автора популярных детских книг Самуила Яковлевича Маршака (детские сказки «Хороший день), иллюстрации к книге писателя Сергея Анатольевича Иванова (рассказы и сказки «По заячьему следу») и оформление других книжных изданий.

Его работы хранятся в Государственном Русском музее, в Государственной Третьяковской галерее и многих других частных и государственных музеях.