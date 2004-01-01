Графика Юрия Панкова

Юрий Алексеевич Панков родился в 1937 году в с. Солодча Волгоградской области. В Мурманске с 1963, окончил изостудию при Дворце культуры им. С. М. Кирова в Мурманске в 1964. Член Союза художников России. В настоящее время живёт и работает в Астрахани. Юрий Панков проявил себя как автор печатной графики в техниках офорта и линогравюры. Для его работ характерна эскизность, свободное владение линией и штрихом. Ведущая тема в творчестве Юрия Алексеевича – жизнь Мурманска и предприятий Мурманской области. У него много городских пейзажей – зарисовок площадей и улиц Мурманска, автобусных остановок, порта. В работах художника мы видим город таким, каким он был в 1960-1990-е годы.

Будет представлено 5 работ из фондового собрания Мурманского областного художественного музея.