Графика Татьяны Ковригиной

Татьяна Дмитриевна родилась в Москве 25 апреля 1937 года. Окончила Московский текстильный институт, училась у Ф. В. Антонова, В. В. Почиталова, М. В. Хвостенко, В. М. Шугаева. Член Союза художников России, член Международного художественного фонда. Живет и работает в Москве. Татьяна Ковригина работает в области станковой живописи, книжной иллюстрации, керамики, станковой графики: «Мне кажется, что основная задача художника – приблизиться к максимальной искренности. Я придерживаюсь простой и ясной формы выражения, используя разнообразие техник».

В экспозиции будет представлено 10 работ из фондового собрания музея.