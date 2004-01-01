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Графика Татьяны Ковригиной

Выставка, посвящённая 80-летию художницы

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События: Выставки.

Татьяна Дмитриевна родилась в Москве 25 апреля 1937 года. Окончила Московский текстильный институт, училась у Ф. В. Антонова, В. В. Почиталова, М. В. Хвостенко, В. М. Шугаева. Член Союза художников России, член Международного художественного фонда. Живет и работает в Москве. Татьяна Ковригина работает в области станковой живописи, книжной иллюстрации, керамики, станковой графики: «Мне кажется, что основная задача художника – приблизиться к максимальной искренности. Я придерживаюсь простой и ясной формы выражения, используя разнообразие техник».

В экспозиции будет представлено 10 работ из фондового собрания музея.

Художественный музей
c 2 июня по 27 августа
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85

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