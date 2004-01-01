Графика Тамары Зуевой

Тамара Ивановна Зуева — художник поколения, составившего «костяк» профессионального Союза художников на Мурмане. Родилась 28 января 1929 года в городе Каргополь Архангельской области. Образование Тамара Ивановна получила в Костромском художественно–педагогическом училище по классу живописи в мастерской Николая Павловича Шлейна, ученика И. Е. Репина. В Мурманск приехала в 1955 году.

Тамара Ивановна активно работает как живописец и график. Основная тема её творчества — Север. Он представлен многоликим и разнообразным, с ним у художника связаны самые яркие впечатления, позволившие создать чёткие по графическому и цветовому решению работы. В 2008 году Тамаре Зуевой присуждена премия Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства за серию работ «Мой Север».

С 1958 года Тамара Ивановна является участником всех областных выставок Союза художников, а также многочисленных Всесоюзных, Республиканских и Зональных. На ее счету большое количество тематических и персональных выставок в Мурманске и Финляндии. Работы художника хранятся в Мурманском областном художественном музее, в частных собраниях России и за рубежом.

В экспозиции Мурманского областного художественного музея гости увидят более 20 графических работ Тамары Ивановны.