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Графика Саргиза Джалавяна

Онлайн-выставка работ художника

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События: Выставки.

Саргис Джалавян родился в 1997 году в городе Раздан Республики Армения. 13 лет назад с семьёй переехал в Мурманск. Окончил юридический факультет Московского гуманитарно-экономического университета.

Рисует с детства, но профессионального образования не имеет. Из графических техник предпочитает гуашь в связи с простотой использования.

Основная цель молодого художника - сделать мир лучше посредством своего искусства.
В мае 2020 года молодой художник был участником городской выставки живописи и графики молодых художников «Молодость Заполярья».

В онлайн-экспозицию выставки вошло 22 работы.

Посетить выставку можно по ссылке

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