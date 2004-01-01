Графика Саргиза Джалавяна
Онлайн-выставка работ художника
Онлайн-выставка работ художника
Саргис Джалавян родился в 1997 году в городе Раздан Республики Армения. 13 лет назад с семьёй переехал в Мурманск. Окончил юридический факультет Московского гуманитарно-экономического университета.
Рисует с детства, но профессионального образования не имеет. Из графических техник предпочитает гуашь в связи с простотой использования.
Основная цель молодого художника - сделать мир лучше посредством своего искусства.
В мае 2020 года молодой художник был участником городской выставки живописи и графики молодых художников «Молодость Заполярья».
В онлайн-экспозицию выставки вошло 22 работы.
Посетить выставку можно по ссылке
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