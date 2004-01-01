Графика Саргиса Джалавяна

Саргис Джалавян родился в 1997 году в городе Раздан Республики Армения. 13 лет назад с семьёй переехал в Мурманск. Окончил юридический факультет Московского гуманитарно-экономического университета.

Рисует с детства, но профессионального образования не имеет. Из графических техник предпочитает гуашь в связи с простотой использования.

Основная цель молодого художника – сделать мир лучше посредством своего искусства.

В мае 2020 года молодой художник был участником городской выставки живописи и графики молодых художников «Молодость Заполярья».

В экспозицию выставки «Графика Саргиза Джалавяна» вошло 22 работы.