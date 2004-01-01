Графика Михаила Кирина

В экспозиции будет представлено 23 работы, среди которых – картина «Рождение Кижанки», (1981).

Михаил Александрович Кирин – один из ведущих художников-графиков Мурманской области и общественных деятелей в сфере искусства. Художник родился 4 апреля 1932 года в городе Вытегра Вологодской области. Через год его семья переехала в Мурманск. В 1954 году М.А. Кирин окончил Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище им. В.А. Серова.

В 1961 году, первым из художников Мурманской области, стал членом Союза художников РСФСР (1961). М.А. Кирин стоял у истоков создания Мурманского отделения Союза художников России (1965).

Многолетняя творческая и общественная деятельность М.А. Кирина была отмечена премиями губернатора Мурманской области (1999, 2002), орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001), медалью «За доблестный труд».

В своих работах художник использовал разные техники: акварель, пастель, офорт, линогравюру. Главные темы его творчества – природа, история и культура русского Севера, море, жизнь поморов, деревянное зодчество Кольского края.