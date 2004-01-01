Графика Бориса Сюхина

Борис Васильевич родился 21 октября 1932 года в Мурманске. В 1963 году окончил изостудию при Дворце культуры им. С. М. Кирова. Член Союза художников с 1971 года. Участник областных, региональных, республиканских, зарубежных выставок.

Северная тема стала главной в искусстве Бориса Сюхина: графические работы художника проникнуты любовью к Кольскому Заполярью. Гравюры выполнены характерными для графики 1960-70-х годов приёмами: использованием контрастов чёрных и белых пятен, плотных темных заливок. Произведениям художника свойственны мягкие цвета, плавные линии, создающие ощущение природной гармонии. Цельность композиции и ясность выражения составляют творческий почерк Бориса Сюхина.

В экспозиции будут представлены графические работы из фондового собрания музея.