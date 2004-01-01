Графическая Гоголиана
Выставка иллюстраций к произведениям знаменитого писателя
Выставка иллюстраций к произведениям знаменитого писателя
Художники на протяжении вот уже полутора веков иллюстрируют Гоголя. Наверное, многообразие стилей, художественных решений, подходов, интерпретаций, трактовок мастеров графики и дают тот синергетический эффект, который подводит нас к авторскому пониманию образов и идей, приближает нас к гению.
В экспозиции музея гости увидят уникальные иллюстрации 19-20 веков к произведениям Н.В. Гоголя из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.
Выставка книг лучших российских и зарубежных юмористов и сатириков
Выставка изданий, посвященных женскойя прозе и поэзии в литературе