Графическая Гоголиана

Художники на протяжении вот уже полутора веков иллюстрируют Гоголя. Наверное, многообразие стилей, художественных решений, подходов, интерпретаций, трактовок мастеров графики и дают тот синергетический эффект, который подводит нас к авторскому пониманию образов и идей, приближает нас к гению.

В экспозиции музея гости увидят уникальные иллюстрации 19-20 веков к произведениям Н.В. Гоголя из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.