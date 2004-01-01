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Графическая Гоголиана

Выставка иллюстраций к произведениям знаменитого писателя

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События: Выставки.

Художники на протяжении вот уже полутора веков иллюстрируют Гоголя. Наверное, многообразие стилей, художественных решений, подходов, интерпретаций, трактовок мастеров графики и дают тот синергетический эффект, который подводит нас к авторскому пониманию образов и идей, приближает нас к гению.

В экспозиции музея гости увидят уникальные иллюстрации 19-20 веков к произведениям Н.В. Гоголя из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.

Художественный музей
c 20 марта по 14 апреля

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