Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь…

Антонина Васильевна Карабанова по образованию – инженер-механик. Флористикой стала заниматься после ухода на пенсию. Она - одна из самых активных участниц Народного самодеятельного коллектива «Клуба флористов «Белозор», основанного в 1997 г. Именно ей принадлежит идея назвать клуб именем цветка, занесённого в Красную книгу. Белозор символизирует хрупкость, ранимость, беззащитность и первозданность природы.

Работы автора отличаются высоким художественным исполнением, узнаваемым авторским почерком. Антонина Васильевна разработала свои способы заготовки и обработки природных материалов, помогающие сохранить естественный цвет растения.

Неоднократно она представляла город и область на выставках и конкурсах разных уровней, на которых становилась лауреатом и победителем.

В экспозицию выставки вошли лучшие работы А. В. Карабановой. Большая их часть посвящена любимому Мурманску и природе Заполярья. Многие композиции выполнены из растений, которые растут только на Кольском полуострове.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №1.