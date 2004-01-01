…Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь…

Антонина Васильевна Карабанова родилась в 1937 году в Новгородской области. В 1973 г. приехала в Мурманск. По образованию – инженер-механик. Работала конструктором в Гипрорыбфлоте. Флористикой стала заниматься после ухода на пенсию, закончив в 1996 г. специальные курсы в Областном центре художественных ремесел г. Мурманска.

Антонина Васильевна одна из самых активных участниц клуба флористов «Белозор», основанного в 1997 г. Именно ей принадлежит идея назвать клуб именем цветка, занесённого в Красную Книгу. Белозор символизирует хрупкость, ранимость, беззащитность и первозданность природы.

Работы Антонины Васильевны отличаются высоким художественным исполнением, узнаваемым авторским почерком. Мастерица разработала свои способы заготовки и обработки природных растительных материалов с целью сохранения естественного цвета. Своим энтузиазмом она сплотила вокруг себя членов клуба, равных ей по духу. Охотно делится с молодыми членами клуба всеми творческими наработками и секретами.

Большую серию своих работ Антонина Васильевна посвятила любимому Мурманску и природе Заполярья. Неоднократно она представляла наш город, область, а также Россию на выставках и конкурсах разных уровней, на которых становилась лауреатом и победителем. Своим мастерством и заслугами Антонина Васильевна внесла немалый вклад в присвоении звания «Народный коллектив» клубу флористов «Белозор». Антонина Васильевна постоянно принимает участие в благотворительных акциях для пенсионеров и для детей с ограниченными возможностями.

На персональной выставке представлены лучшие работы А.В. Карабановой. Большинство из них выполнено из растений, которые растут на Кольском полуострове.