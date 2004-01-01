Говорящие рыбы

Лекция-практикум из цикла «Край, в котором я живу»

В Мурманской областной научной библиотеке состоится первое практическое занятие лектория «Край, в котором я живу». Лекцию-практикум проведет ихтиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Петр Терентьев.

Ученый откроет тайны царства рыб, расскажет, как плавает рыба и почему не теряет равновесия. Как рыбы дышат в воде и как определить их возраст. Ихтиолог ответит на вопросы слушателей и приоткроет тайны обитателей водных просторов.