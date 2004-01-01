Говорите мамам нежные слова

8 марта принято поздравлять всех женщин, особенно мам, говорить им теплые слова, дарить цветы и подарки. Этот праздник помогает воспитывать в детях любовь и уважение к матери, учит поддерживать семейные традиции.

В книге «Мамин день» собраны лучшие рассказы и стихотворения о маме и об этом замечательном женском празднике. Истории рассказаны разные: смешные, грустные, поучительные. Великолепные иллюстрации художника Елены Володькиной ярко передают настроение каждого произведения.

В сборник «Стихи и рассказы о маме» под редакцией Сергея Младова вошли произведения, посвященные мамам, бабушкам, учительницам и воспитательницам - тем, кто делает самую важную в жизни работу: поддерживает уют в доме, воспитывает детей, хранит семейный очаг.

Книга « Моя мама. Стихи русских поэтов» состоит из стихотворений о самом родном, самом близком человеке на свете – маме - от таких замечательных русских поэтов, как Иван Бунин, Саша Чёрный, Александр Фет и др.