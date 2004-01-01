Как и многие другие культурные учреждения, в настоящий момент Кунсткамера активно проводит онлайн-мероприятия. В рамках новой программы "Говорит и показывает Кунсткамера" в своих социальных сетях музей публикует ссылки на этнографические фильмы, делится лекциями учёных-этнографов, антропологов и археологов, организует виртуальные экскурсии. Дистанционно гуляя по залам с гидом, вы можете узнать о театре катхакали и самурайских костюмах, познакомиться с историей первой российской обсерватории и Академии наук, взглянуть на костюм китайского генерала и личные вещи Петра Великого.

Кунсткамера также напоминает, что на официальном сайте площадки всегда можно найти виртуальный 3D-тур по залам и получить доступ к книгам, статьям и каталогам в онлайн-библиотеке.

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