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Готов к труду и обороне

Акция, направленная на продвижение и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

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События: Акции, Спорт.

К участию приглашаются команды в следующих составах: 

  • Бабушка и ребенок (5-7 лет) 
  • Дедушка и ребенок (5-7 лет) 
  • Бабушка, дедушка и ребенок

Программа мероприятия: 

  • 10:30-11:30 – регистрация участников 
  • 11:30 – подвижные игры 
  • 12:00 – церемония открытия
  • 12:20 – разминка участников
  • 12:30 – выполнение видов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
  • 15:00 – подведение итогов Акции, награждение участников

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО: 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см) 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 минуты) 
- поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту) 
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (выполняют только дети) 

Семейные команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории награждаются общекомандными кубками, медалями, грамотами. 

Все участники получают сертификат участника и сувенирную продукцию ВФСК ГТО.

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