Готов к труду и обороне
Акция, направленная на продвижение и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
Акция, направленная на продвижение и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
К участию приглашаются команды в следующих составах:
Программа мероприятия:
Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО:
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см)
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 минуты)
- поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту)
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (выполняют только дети)
Семейные команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории награждаются общекомандными кубками, медалями, грамотами.
Все участники получают сертификат участника и сувенирную продукцию ВФСК ГТО.