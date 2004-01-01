Готов к труду и обороне

К участию приглашаются команды в следующих составах:

Бабушка и ребенок (5-7 лет)

Дедушка и ребенок (5-7 лет)

Бабушка, дедушка и ребенок

Программа мероприятия:

10:30-11:30 – регистрация участников

11:30 – подвижные игры

12:00 – церемония открытия

12:20 – разминка участников

12:30 – выполнение видов испытаний (тестов) комплекса ГТО

15:00 – подведение итогов Акции, награждение участников

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО:

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см)

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 минуты)

- поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту)

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (выполняют только дети)



Семейные команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории награждаются общекомандными кубками, медалями, грамотами.

Все участники получают сертификат участника и сувенирную продукцию ВФСК ГТО.