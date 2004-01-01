«Городской романс» - это песня о не всегда видной в повседневной суете красоте окружающего нас мира. На выставке будут представлены 40 работ в черно-белом исполнении. Автор расскажет не о конкретном городе, а о городе вообще, о человеке в нем, о взгляде на окружающий урбанистический мир. Фотографии показывают то, что в самых простых и обыденных вещах можно найти элементы красоты.

Геннадий Субач является членом фотоклуба «Имандра», членом Российского Творческого союза «Фотоискусства», фотохудожником Международной Федерации Фотоискусства, участником и призером 30 фотосалонов в 17 странах, а также лауреатом и победителем многих российских фотоконкурсов.