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Городской романс

Фотовыставка Геннадия Субача

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События: Выставки.

«Городской романс» - это песня о не всегда видной в повседневной суете красоте окружающего нас мира. На выставке будут представлены 40 работ в черно-белом исполнении. Автор расскажет не о конкретном городе, а о городе вообще, о человеке в нем, о взгляде на окружающий урбанистический мир. Фотографии показывают то, что в самых простых и обыденных вещах можно найти элементы красоты.

Геннадий Субач является членом фотоклуба «Имандра», членом Российского Творческого союза «Фотоискусства», фотохудожником Международной Федерации Фотоискусства, участником и призером 30 фотосалонов в 17 странах, а также лауреатом и победителем многих российских фотоконкурсов.

ДК им. С.М. Кирова
c 15 марта по 10 апреля
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90

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