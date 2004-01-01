Утопический «Город Солнца» – это модель «светлого коммунистического будущего», строительством которого СССР был занят с момента своего образования.

Превращение отсталой аграрной страны в мощную индустриальную державу требовало от ее граждан крайнего напряжения всех жизненных сил и большого самоотречения. В этих условиях человек находил духовную поддержку в искусстве, изображавшем жизнь не такой, как она есть на самом деле, а такой, какой она должна быть. Это была сказка, удивительно похожая на правду. Такому искусству следовало быть максимально реалистичным, чтобы быть максимально убедительным. Этим запросам полностью отвечало искусство «социалистического реализма». Одной из целей искусства стало воспитание зрителя в духе идей социализма.

Основными темами, разрабатываемыми «социалистическим реализмом» были героическое прошлое – революция – обоснование героического настоящего; строительство нового общества – стройки, индустриализация, новое сельское хозяйство, развитие авиации; формирование нового человека – портреты вождей и рядовых людей, как типичных представителей нового времени,

На выставке представлены передающие атмосферу советской жизни 1930-х годов произведения живописи, графики, скульптуры из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» (25 живописи, 13 графики, 3 скульптуры). Часть из них в свое время была специально подготовлена для легендарной выставки «Индустрия социализма» (1939), которая впоследствии оказалась частично утраченной или рассеянной.

На выставке можно увидеть работы «официального живописца» А.М. Герасимова, блестящих художников А.И. Кацеблина, К.Г. Дорохова, А.А. Вольтера, Н.С. Шнейдера, Е.С. Зерновой. Помимо того, что зрителям представляется возможность почувствовать,

Экспозиция дополнена агитационной тиражной графикой, созданной в предвоенное десятилетие и в начале Великой Отечественной войны, а также скульптурами «строителей нового мира».

Получивший мощный импульс развития после 1917 года и являющийся, в первую очередь, инструментом агитации – воздействия на общественное мнение, плакат запечатлел историю страны через призму идеологии.

В экспозиции будет представлено около 40 экспонатов.