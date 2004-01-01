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Город мастеров

Традиционная выставка-ярмарка современных и традиционных  ремесел

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События: Выставки, Ярмарка.

На выставке будут представлены изделия мастеров Мурманской области. Посетители познакомятся с росписью по дереву, бисерным шитьём, резьбой по рогу и кости, лепкой из полимерной глины и фоамирана, плетением из лент, с изделиями из кожи и натуральных камней и другими предметами рукоделия. Все желающие смогут приобрести уникальные подарки ручной работы и познакомиться с азами ремесел.

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