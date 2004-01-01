Город мастеров

На выставке будут представлены изделия мастеров Мурманской области. Посетители познакомятся с росписью по дереву, бисерным шитьём, резьбой по рогу и кости, лепкой из полимерной глины и фоамирана, плетением из лент, с изделиями из кожи и натуральных камней и другими предметами рукоделия. Все желающие смогут приобрести уникальные подарки ручной работы и познакомиться с азами ремесел.