Город достопримечательностей

Где на самом деле находится первое каменное здание в Мурманске? Почему памятник жертвам интервенции выглядит как белые лестницы? Какой маршрут выбрал Пьер Ришар в Мурманске для поездки на мотоцикле?

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