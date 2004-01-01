Город достопримечательностей
Увлекательная экскурсия по городу
Увлекательная экскурсия по городу
Где на самом деле находится первое каменное здание в Мурманске? Почему памятник жертвам интервенции выглядит как белые лестницы? Какой маршрут выбрал Пьер Ришар в Мурманске для поездки на мотоцикле?
Получи ответы на экскурсии!
Без скучных лекций. Только яркие факты, истории из архива города и книг мурманских авторов! И всё это с увлекательными квестами и заданиями!
Экскурсия начнётся в Центральной городской библиотеке и продолжится в центре города! Не забудьте фотоаппарат!
Бесплатно (количество мест ограничено)
Запись по телефону: 53-87-68