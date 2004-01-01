Город чудный, город древний

Российской столице в этом году исполняется 870 лет, и в русской поэзии она присутствовала всегда. Москва волновала воображение своей историей, архитектурой, сильным характером. Ее образ в русской поэзии контрастен – это и уютный хлебосольный город, и величавая столица России, и мировой центр событий.

На выставке представлены произведения великих русских поэтов, которые посвящали свои стихи столице: Федора Глинки, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Василия Жуковского, Александра Пушкина, Сергея Есенина, Марины Цветаевой. Старейшее из изданий, находящихся в фонде библиотеки – это 3-х томник Дениса Давыдова 1893года. Издание снабжено автобиографией поэта и очерком его литературной деятельности.

С 2003 года существует поэтическая премия «Московский счет» – своеобразный поэтический «Оскар» российской столицы. На выставке представлена книга «Московский счет. 2003-2011» – это лучшие стихи лучших московских поэтов за этот период.

Читатели смогут познакомиться с уникальным изданием – проектом московского городского Совета по книгоизданию и редакции «Литературной газеты». Двухтомник «Московский год поэзии» представляет палитру современных российских поэтов, знакомя читателей с сегодняшним днем русской поэзии.