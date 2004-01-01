Андрей Усачев – русский детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий.

Автор сказок, фантастических историй и стихотворений для детей, пьес для детского театра, учебных книг, рекомендованных российским Министерством образования: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Декларация прав человека», «Мои географические открытия». Андрей Усачев написал сценарии и песни для передачи «Кварьете Весёлая квампания» и многосерийного художественного фильма «Дракоша и компания», вел детские радиопередачи «Весёлая радиокомпания» и «Летающий диван». Книги Усачева переведены на языки разных стран, по его сценариям поставлено множество мультфильмов. Среди наград, которыми отмечено творчество писателя – победа в национальном конкурсе «Книга года», литературные премии имени Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Юрия Коваля, почетный диплом Премии Ханса Кристиана Андерсена.

В России вышло более ста книг Андрея Усачева. С некоторыми из них вас познакомит выставка «Город Чудаковск». Это произведения «Дед Мазай и другие», «Пампким, мышонок из тыквы», «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение», «Приключения в зоопарке». Сборник рассказов «Умная собачка Соня», в котором очень верно найдена «взрослая» интонация повествования о «детских» мыслях и поступках маленькой собачки. А также хулиганская, но очень веселая книга «Неправильные сказки», где автор пересказал по-своему сюжеты известных сказок, поэтому она рекомендована детям от шести лет и умным взрослым.

Выставка работает в зале художественной литературы.