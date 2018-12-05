GONE.FLUDD

Турбо-герой твоих плейлистов – выходит на новый уровень, собрав все чупики за предыдущий стейдж. Его грядущий тур «Суперчуитс» – это масштабное путешествие в более, чем 30 городов, многомесячный трип до горящих глаз родной фанбазы и новая программа, рассчитанная на самый швепсовый разгром в твоей жизни.

Открывая доселе неизвестные локации, молодой жвачер собирается ворваться в сердца слушателей со своим ультра-свежим альбомом под одноимённым названием «Суперчуитс»». Чуешь? Базукозубый таг спешит в твой город с небывалым зарядом любви и песнями со вкусом инопланетных газировок! Копи монеты, крути Фладду, как экшен-фигурку, и становись частью легендарной истории.