Гончарная школа

7.12 понедельник

14:00-17:00 Эльфийский салатник 1500/1300

18:30-20:30 Мраморные тарелочки - с помощью красок на основе жидкой глины сделаем эффект мрамора 1200/1000

8.12 вторник

14:00-16:30 Свободная тема (лепка) 1200/1000

18:30-21:30 Маяк/подсвечник домик/карандашница 1500/1300

18:30-21:30 Кружка нерикоми - волшебная техника смешения нескольких цветов глин 1500/1300

⠀

9.12 среда

18:30-20:30 Палитра художника/монстера 1200/1000

18:30-21:30 Зимняя чайная пара 1500/1300

⠀

11.12 пятница

14:00-16:00 тарелочки с отпечатками - сделаем 2 штуки

18:30-21:30 Свободная тема (круг) - можно сделать чайную пару, вазочку, кашпо+подставка, пиала+ложка 1500/1300

18:30-20:30 Авокадо/желудь/яичница 1200/1000

⠀

12.12 суббота

11:00-13:00 Конфетница - для хранения ваших вкусняшек 1200/1000

13:00-16:00 Турки для ароматного кофе 1500/1300

⠀

13.12 воскресенье

12:00-13:30 МК Малютка мисочка для каши - для детей 3-5 лет с обязательным присутствием взрослого 1000

15:00-18:00 Ваза кактус - об нее вы точно не уколитесь 1500/1300

15:00-18:00 Горшочек с крышкой/ кашпо для вашего цветочка с подставкой 1500/1300

⠀



Первая цена указана для гостей, которые придут к нам в первый раз, вторая - для тех, кто у нас уже был



