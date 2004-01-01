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Гончарная школа

Занятия за гончарным кругом

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События: Творческие вечера.

7.12 понедельник

  • 14:00-17:00 Эльфийский салатник 1500/1300
  • 18:30-20:30 Мраморные тарелочки - с помощью красок на основе жидкой глины сделаем эффект мрамора 1200/1000

8.12 вторник

  • 14:00-16:30 Свободная тема (лепка) 1200/1000
  • 18:30-21:30 Маяк/подсвечник домик/карандашница 1500/1300
  • 18:30-21:30 Кружка нерикоми - волшебная техника смешения нескольких цветов глин 1500/1300


9.12 среда

  • 18:30-20:30 Палитра художника/монстера 1200/1000
  • 18:30-21:30 Зимняя чайная пара 1500/1300


11.12 пятница

  • 14:00-16:00 тарелочки с отпечатками - сделаем 2 штуки
  • 18:30-21:30 Свободная тема (круг) - можно сделать чайную пару, вазочку, кашпо+подставка, пиала+ложка 1500/1300
  • 18:30-20:30 Авокадо/желудь/яичница 1200/1000


12.12 суббота

  • 11:00-13:00 Конфетница - для хранения ваших вкусняшек 1200/1000
  • 13:00-16:00 Турки для ароматного кофе 1500/1300


13.12 воскресенье

  • 12:00-13:30 МК Малютка мисочка для каши - для детей 3-5 лет с обязательным присутствием взрослого 1000
  • 15:00-18:00 Ваза кактус - об нее вы точно не уколитесь 1500/1300
  • 15:00-18:00 Горшочек с крышкой/ кашпо для вашего цветочка с подставкой 1500/1300


Первая цена указана для гостей, которые придут к нам в первый раз, вторая - для тех, кто у нас уже был

Колокол
c 7 по 13 декабря
Цены

Записаться можно по телефону 8(921)277-77-31

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