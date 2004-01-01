Голоса Страны восходящего солнца

В год России-Японии воспользуйтесь возможностью открыть для себя эту удивительную страну. На выставке представлено богатство художественной литературы Японии – от классики до произведений современных авторов, и к каждому из них подходит эпитет «удивительный».

еличайшие произведения японской классической литературы на рубеже X- XI вв. – первый психологический роман в мире «Повесть о Гэндзи» придворной дамы Мурасаки Сисибу и давшие начало жанру дзуйхицу (поток сознания) «Записки у изголовья» придворной дамы Сэй-Сёнагон. «Хижина «Мерка риса» величайшего поэта и дзэнского мастера позднего средневековья Рекана. Изысканные танка и хокку в «Золотой коллекции» классической поэзии и антология современной поэзии «Странный ветер». Вы можете открыть для себя книги выдающихся писателей XX века: идеолога японского стиля и вкуса Дзюнъитиро Танидзаки, лидера японского послевоенного авангарда Кобо Абэ, лауреатов Нобелевской премии: загадочного Ясунари Кавабата и выдающегося гуманиста Кэндзабуро Оэ. Узнать о мистическом опыте и стремлении «выразить в словах неизреченную волю Бога» номинанта Нобелевской премии Кодзиро Сэридзава и осмыслении христианства в Японии в творчестве Сюсаку Эндо – «прекрасном путеводителе по образу жизни японцев», по словам Грэма Грина. В золотой фонд мира входят произведения Рюноскэ Акутагавы, испытавшего влияние русской литературы. Невозможно представить японскую литературу без яростного и эстетичного Юкио Мисимы, жесткой и захватывающей прозы о подростках Рю Мураками.

Большой известностью пользуются сюрреалист и меланхолик Харуки Мураками, в творчестве которого чувствуется влияние западных писателей, и автор молодежных бестселлеров Банана Есимото.

А еще вас ждут мемуары и исторические романы – автобиография Минеко Ивасаки «Настоящие мемуары гейши», «Честь самурая» Эйдзи Ёсикава, воспоминания о детстве режиссера Такеши Китано, сочетание исторических хроник с легендами от Ясуси Иноуэ, автора романа «Сны о России». А может быть, вы хотите познакомиться с японским детективом? Тогда обратитесь к книгам Эдогавы Рампо, Осаки Го, Сэйте Мацумото и «японской Агаты Кристи» Миюки Миябе. Представлена на выставке и детская литература. Это и прекрасно изданные и иллюстрированные сборники старинных японских сказок, и светлые, загадочные, полные счастья и любви ко всему живому сказки автора XX века Миядзавы Кэндзи.

Выставка работает в зале художественной литературы.