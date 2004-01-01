Голоса блокадного Ленинграда

Блокада Ленинграда – чудовищное испытание, выпавшее на долю его жителей. Почти три года нескончаемых страданий, холода, голода, бомбежек, болезней были самыми страшными за всю историю города. Это образец высочайшего человеческого мужества, несокрушимой силы духа советских людей. За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками блокадного города, Ленинграду присвоена высшая степень отличия – звание Город-герой.

О блокаде писалось много. Уже во время войны был опубликован «Пулковский меридиан» Веры Инбер и звучали на улицах осажденного города стихи Ольги Берггольц. Сразу после победы был написан роман Александра Чаковского «Блокада».

На книжной выставке, посвященной этому героическому событию, особое место занимает «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Книга – повествование о городе-мученике, основанное на живых свидетельствах блокадников. Она остается самым подлинным, ярким свидетельством блокадных лет, книгой, которую должен прочесть каждый. В настоящее издание, помимо давно ставшего классическим основного текста «Блокадной книги», вошли также материалы, рассказывающие об истории ее создания, и многочисленные архивные фотографии блокадных лет.

Внимания читателей заслуживает книга Ивана Алексеевича Владимирова «Памятка о Великой Отечественной войне. Блокадные заметки 1941 – 1944 гг.» Это дневник художника-баталиста, участника блокады Ленинграда. Несмотря на лишения и голод, потерю родных, он не прекращал своей творческой деятельности и ежедневно записывал свои мысли и впечатления. В книге впервые публикуются его зарисовки, сделанные на улицах города, на линии фронта, в партизанском отряде. Дневник Ивана Алексеевича не только уникальный источник по истории блокады и войны, но и документальный памятник мужеству ленинградцев.

«Неизвестная блокада. Ленинград 1941- 1944» - фотоальбом о страданиях, выпавших на долю огромного города и миллионов его жителей, основанный на «неофициальных», «опечатанных» на долгие годы советскими идеологами, документах. Блокадные дневники, фотографии из государственных и частных архивов приближают нас к истинному пониманию трагедии, которая выпала на долю миллионов ленинградцев.

«Спать и верить: Блокадный роман» Андрея Тургенева с рассказами о реальных фактах и событиях, нашедших отражение в блокадной историографии. Тексту романа предшествует обширный список людей, которые предоставили устные или письменные свидетельства о блокадных днях. Между тем роман не документальный, а художественный, наполненный вымышленными именами, эпизодами, сюжетными перипетиями.

На выставке представлены книги о судьбах людей, переживших это страшное событие. Голод, смерть, отчаянное противостояние, мужество, борьба за мирную жизнь – их правда, их выстраданная реальность. Вспоминая те далекие страшные события, восстанавливая факты, которые нельзя обойти молчанием, мы отдаем дань памяти погибшим и великому городу, который выстоял.