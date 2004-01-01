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Голос без границ

Концерт Игоря Монаширова

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События: Концерты, Гастроли.

Популярный проект Первого канала «Голос» открыл стране множество талантливых и ярких артистов. Лауреат международных конкурсов, Игорь Монаширов – один из них.

Артист обладает уникальным голосом, свободно поет на английском, итальянском, французском и испанском языках, завораживая слушателей обаянием, артистизмом чувственным тембром голоса.

Игорь Монаширов поет ведущие теноровые партии как приглашенный солист в оперных театрах России и зарубежья. Работает в Российском государственном музыкальном центре преподаёт вокал в МГУКИ, ведёт активную концертную деятельность в городах России, Европы и Америки.

Поражает огромный диапазон вокальных данных и умение находиться в диаметрально противоположных жанрах, не теряя при этом качества исполнения. Уверенно чувствует себя как в классическом теноровом репертуаре, так и в качестве контр-тенора, исполняет мировые классические, соул, эстрадные и джазовые хиты. Уникальный голосовой диапазон, от баритона до фальцета, в Италии получил название «Голос без границ» и своеобразно характеризует тенора как певца.

В Италии певца наградили почетным званием maestro, которое дают за высокое мастерство, профессионализм и верное служение искусству. У себя на родине певец удостоен серебряного и золотого орденов «За заслуги перед Отечественным искусством» и ордена «Во славу Отечества» второй степени.

Программа концерта:

I отделение

Аве Мария (Каччини)
Аве Мария (Шуберт)
Что ты опустила глаза (И.Биксио)
Фортепианный проигрыш ("О любви твоей, друг мой, я часто мечтаю" Георгий Сараджян) 
Каватина Нормы из оперы "Норма" (Н.Беллини)
Вернись в Сорренто (Э.Куртис)
Besame mucho (VELASQUEZ)
фортепианный проигрыш (Александр Каждан "Ночь")
Скажите , девушки (Р.Фальо )
Santa luchia (Э.Капуа)
О sole mia!

II отделение

Только раз (Б.Фомин  Павел Герман)
То не ветер ветку клонит (неизвестный автор )
Утро туманное (старинный русский романс, текст Иван Тургенев  А.Абаза)
Рахманинов- вокализ (фортепианная вставка)
Не пробуждай воспоминаний (П.Булахов )
Средь шумного бала (П. Чайковский – А.К.Толстой)
Гори, гори моя звезда(П. Булахов) 
Ф.Шопен фантазия  экспромт опус 66
Ария Роберто (из оперы Чайковского "Иоланта")

Филармония
11 марта
17:00
Цены

300-500р.

Подробная информация: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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