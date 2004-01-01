Популярный проект Первого канала «Голос» открыл стране множество талантливых и ярких артистов. Лауреат международных конкурсов, Игорь Монаширов – один из них.

Артист обладает уникальным голосом, свободно поет на английском, итальянском, французском и испанском языках, завораживая слушателей обаянием, артистизмом чувственным тембром голоса.

Игорь Монаширов поет ведущие теноровые партии как приглашенный солист в оперных театрах России и зарубежья. Работает в Российском государственном музыкальном центре преподаёт вокал в МГУКИ, ведёт активную концертную деятельность в городах России, Европы и Америки.

Поражает огромный диапазон вокальных данных и умение находиться в диаметрально противоположных жанрах, не теряя при этом качества исполнения. Уверенно чувствует себя как в классическом теноровом репертуаре, так и в качестве контр-тенора, исполняет мировые классические, соул, эстрадные и джазовые хиты. Уникальный голосовой диапазон, от баритона до фальцета, в Италии получил название «Голос без границ» и своеобразно характеризует тенора как певца.

В Италии певца наградили почетным званием maestro, которое дают за высокое мастерство, профессионализм и верное служение искусству. У себя на родине певец удостоен серебряного и золотого орденов «За заслуги перед Отечественным искусством» и ордена «Во славу Отечества» второй степени.

Программа концерта:



I отделение



Аве Мария (Каччини)

Аве Мария (Шуберт)

Что ты опустила глаза (И.Биксио)

Фортепианный проигрыш ("О любви твоей, друг мой, я часто мечтаю" Георгий Сараджян)

Каватина Нормы из оперы "Норма" (Н.Беллини)

Вернись в Сорренто (Э.Куртис)

Besame mucho (VELASQUEZ)

фортепианный проигрыш (Александр Каждан "Ночь")

Скажите , девушки (Р.Фальо )

Santa luchia (Э.Капуа)

О sole mia!



II отделение



Только раз (Б.Фомин − Павел Герман)

То не ветер ветку клонит (неизвестный автор )

Утро туманное (старинный русский романс, текст Иван Тургенев − А.Абаза)

Рахманинов- вокализ (фортепианная вставка)

Не пробуждай воспоминаний (П.Булахов )

Средь шумного бала (П. Чайковский – А.К.Толстой)

Гори, гори моя звезда(П. Булахов)

Ф.Шопен фантазия − экспромт опус 66

Ария Роберто (из оперы Чайковского "Иоланта")