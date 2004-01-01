Голос без границ
Концерт Игоря Монаширова
Концерт Игоря Монаширова
Популярный проект Первого канала «Голос» открыл стране множество талантливых и ярких артистов. Лауреат международных конкурсов, Игорь Монаширов – один из них.
Артист обладает уникальным голосом, свободно поет на английском, итальянском, французском и испанском языках, завораживая слушателей обаянием, артистизмом чувственным тембром голоса.
Игорь Монаширов поет ведущие теноровые партии как приглашенный солист в оперных театрах России и зарубежья. Работает в Российском государственном музыкальном центре преподаёт вокал в МГУКИ, ведёт активную концертную деятельность в городах России, Европы и Америки.
Поражает огромный диапазон вокальных данных и умение находиться в диаметрально противоположных жанрах, не теряя при этом качества исполнения. Уверенно чувствует себя как в классическом теноровом репертуаре, так и в качестве контр-тенора, исполняет мировые классические, соул, эстрадные и джазовые хиты. Уникальный голосовой диапазон, от баритона до фальцета, в Италии получил название «Голос без границ» и своеобразно характеризует тенора как певца.
В Италии певца наградили почетным званием maestro, которое дают за высокое мастерство, профессионализм и верное служение искусству. У себя на родине певец удостоен серебряного и золотого орденов «За заслуги перед Отечественным искусством» и ордена «Во славу Отечества» второй степени.
Программа концерта:
I отделение
Аве Мария (Каччини)
Аве Мария (Шуберт)
Что ты опустила глаза (И.Биксио)
Фортепианный проигрыш ("О любви твоей, друг мой, я часто мечтаю" Георгий Сараджян)
Каватина Нормы из оперы "Норма" (Н.Беллини)
Вернись в Сорренто (Э.Куртис)
Besame mucho (VELASQUEZ)
фортепианный проигрыш (Александр Каждан "Ночь")
Скажите , девушки (Р.Фальо )
Santa luchia (Э.Капуа)
О sole mia!
II отделение
Только раз (Б.Фомин − Павел Герман)
То не ветер ветку клонит (неизвестный автор )
Утро туманное (старинный русский романс, текст Иван Тургенев − А.Абаза)
Рахманинов- вокализ (фортепианная вставка)
Не пробуждай воспоминаний (П.Булахов )
Средь шумного бала (П. Чайковский – А.К.Толстой)
Гори, гори моя звезда(П. Булахов)
Ф.Шопен фантазия − экспромт опус 66
Ария Роберто (из оперы Чайковского "Иоланта")
300-500р.
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
Концерт талантливого российского пианиста