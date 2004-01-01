Gold New Year

Новый год в lounge-cafe «Терраса»

Ограничения: 18+

Приглашаем всех отметить Новый 2018 год вместе с нами! Двери lounge-cafe Терраса распахнуться и гости окажутся в настоящем волшебстве Золотого Нового года!

Вас ждёт:

развлекательная программа от ведущего ночи – Артема Моисеева

призы и подарки от Террасы и партнёров ночи

праздничная фотозона

поздравление президента

новогодняя фотосессия с Дедушкой Морозом

Главный приз ночи – сертификат на покупку золотого украшения на сумму 50 000 рублей!