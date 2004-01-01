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Gold New Year

Новый год в lounge-cafe «Терраса»

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Приглашаем всех отметить Новый 2018 год вместе с нами! Двери lounge-cafe Терраса распахнуться и гости окажутся в настоящем волшебстве Золотого Нового года!

Вас ждёт:

развлекательная программа от ведущего ночи – Артема Моисеева
призы и подарки от Террасы и партнёров ночи
праздничная фотозона
поздравление президента
новогодняя фотосессия с Дедушкой Морозом

Главный приз ночи – сертификат на покупку золотого украшения на сумму 50 000 рублей!

Терраса
31 декабря
22:00
Цены

Резерв столов по телефону: 377-377

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Всем обладателям рисунков на теле быть обязательно!

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