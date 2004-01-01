Gold New Year
Новый год в lounge-cafe «Терраса»
Приглашаем всех отметить Новый 2018 год вместе с нами! Двери lounge-cafe Терраса распахнуться и гости окажутся в настоящем волшебстве Золотого Нового года!
Вас ждёт:
развлекательная программа от ведущего ночи – Артема Моисеева
призы и подарки от Террасы и партнёров ночи
праздничная фотозона
поздравление президента
новогодняя фотосессия с Дедушкой Морозом
Главный приз ночи – сертификат на покупку золотого украшения на сумму 50 000 рублей!
Резерв столов по телефону: 377-377
Большое Новогоднее путешествие в Gray Goose
Всем обладателям рисунков на теле быть обязательно!