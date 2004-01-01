Гоголь
Выставка из собрания музея, посвященная 210-летию знаменитого писателя
Выставка из собрания музея, посвященная 210-летию знаменитого писателя
В экспозиции представлено живописное полотно заслуженного художника РФ Юрия Исааковича Анкудинова «Гоголь». В произведении художник не стремится к полному портретному сходству, куда важнее для него передать душевное состояние персонажа, которое он раскрывает через особый колористический и композиционный строй картины.
Выставка, посвященнная 55-летию со дня рождения художника
Выставка изданий, посвященная двум писателям-юбилярам 2019 года