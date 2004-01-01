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Гоголь

Выставка из собрания музея, посвященная 210-летию знаменитого писателя

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События: Выставки.

В экспозиции представлено живописное полотно заслуженного художника РФ Юрия Исааковича Анкудинова «Гоголь». В произведении художник не стремится к полному портретному сходству, куда важнее для него передать душевное состояние персонажа, которое он раскрывает через особый колористический и композиционный строй картины.

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