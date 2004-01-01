Годы грядущие: климат и погода ХХI века

В последние годы климат на Земле заметно меняется: одни страны страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных зим. Изменяется режим выпадения осадков, происходят температурные аномалии, увеличивается частота экстремальных явлений. Главную угрозу для природы, по мнению ученых, представляет хозяйственная деятельность человека

Издания выставки расскажут о современном климате Земли, явлениях, формирующих климат, тенденциях его изменения, влиянии состояния природной среды на различные сферы человеческой деятельности.

Например, книга И. Л. Кароль «Парадоксы климата» содержит сведения о вехах в развитии климатологии и любопытных фактах, случившихся на ее историческом пути, о причинах изменения климата на планете.

Издание «Климат Мурманской области» познакомит с климатическими сезонами на Кольском полуострове, тенденциями изменения климата, продолжительностью солнечного сияния, снежным покровом и распределением осадков на территории Мурманской области.