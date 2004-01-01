148830

Годы грядущие: климат и погода ХХI века

Выставка изданий к Международному дню климата 

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

В последние годы климат на Земле заметно меняется: одни страны страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных зим. Изменяется режим выпадения осадков, происходят температурные аномалии, увеличивается  частота экстремальных явлений. Главную угрозу для природы, по мнению ученых, представляет хозяйственная деятельность человека

Издания выставки расскажут о современном климате Земли, явлениях, формирующих климат, тенденциях его изменения, влиянии состояния природной среды на различные сферы человеческой деятельности. 

Например, книга И. Л. Кароль «Парадоксы климата»  содержит сведения  о вехах в развитии климатологии и любопытных фактах, случившихся на ее историческом пути, о причинах изменения климата на планете.

Издание  «Климат Мурманской области»  познакомит с климатическими сезонами на Кольском полуострове, тенденциями изменения климата, продолжительностью солнечного сияния, снежным покровом и  распределением осадков на территории Мурманской области.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?