Год на новом месте!

Друзья, ровно год назад мы открылись на Книповича 46! Спасибо, что были рядом и остаетесь с нами спустя это время! По поводу такого вот небольшого праздника представляем большую, разностороннюю и интересную концертную программу!

Выступают:

THE FUZE MAGAZINE

Романтический коктейль из нескольких видов западноформатного рока 60-80-ых уже давно пришелся по вкусу публике нашего города. Частые гости на сцене Дока, эти ребята умеют приковать к себе внимание, а их песни хочется слушать снова и снова!

THE LIGHT BEFORE WE LAND

Наша любимая локальная металкор команда. Молодые (как группа!), но крайне сыгранные ребята с вкуснейшим качовым материалом - самое то помошить!

ПРОСТО SKASKA

Это мурманский Ленинград? Нет, это лучше! Бодрейшее СКА с огромной духовой секцией и аккордеоном - впервые на сцене Дока!

DEL SPHAGNUM

Один из самых самобытных акустических артистов Заполярья вернется на сцену после некоторого перерыва. Очень ждем его проникновенных задушевных композиций.

ЧЕТВЕРТЬ

Немного панк-рока и немного Уксуса в эту вечеринку.