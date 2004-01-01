С 1994 года Клуб «Гобелен» находится под руководством члена Союза художников РФ Татьяны Алексеевны Черномор. В 2002 году коллективу за творческие успехи присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За гобелен «Мой Север. Времена года» коллектив получил звание лауреата Межрегиональной художественной выставки, которая прошла в рамках 2-го этапа III Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы.

Члены клуба «Гобелен» виртуозно владеют текстильными материалами, умело используют различные техники. И в своих творческих работах выражают любовь, радость и восхищение красотой окружающего мира. На выставки будет представлены работы выполнение с 2004 по 2019 год из частных собраний и фондового собрания музея.