Глобализм VS Идентичность. В фокусе – Стас Лопаткин

Разговор пойдет о двух тенденциях в мировой и русской моде – глобализме и идентичности, об идентичности в дизайне, а также о том, почему Лопаткина называют очень русским и очень петербургским дизайнером, хотя он не делает платьев с кокошниками и принтов с разведённым Дворцовым мостом. После лекции состоится дискуссия с участием Вовка, Лопаткина, Милькова в формате вопросы-ответы-комментарии.