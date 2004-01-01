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Глобализм VS Идентичность. В фокусе – Стас Лопаткин

Открытая лекция Анатоля Вовка

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События: Лекции.

Разговор пойдет о двух тенденциях в мировой и русской моде – глобализме и идентичности, об идентичности в дизайне, а также о том, почему Лопаткина называют очень русским и очень петербургским дизайнером, хотя он не делает платьев с кокошниками и принтов с разведённым Дворцовым мостом. После лекции состоится дискуссия с участием Вовка, Лопаткина, Милькова в формате вопросы-ответы-комментарии.

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