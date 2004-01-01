Глиптика: искусство резьбы по камню

Глиптика – искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, один из видов декоративно-прикладного искусства. Среди резных камней (гемм) различают камни с врезанными (инталии) и выпуклыми (камеи) изображениями. Резьба выполнялась на камнях мягких (стеатит, гематит, серпентин) или твёрдых (сердолик, халцедон, хрусталь) пород вручную или с помощью станков с вращающимися резцами. К глиптике относятся также произведения из художественно обработанного стекла, печати из кости (в том числе слоновой) и мрамора.

Гости музея увидят экспонаты из собрания музея и частных коллекций жителей города Мурманска и области.