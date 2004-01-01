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Глазами северян

Выставка работ фотостудии «Мурманск»

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События: Выставки.

Путешествуя по миру, фотографы фотостудии «Мурманск» находят интересные кадры, которыми хочется поделиться со своим зрителем.

На выставке будет представлено 40 работ членов фотостудии «Мурманск» в различных жанрах - это пейзаж, портрет, репортаж, натюрморт, городской пейзаж. Фотографии отражают отдельные мгновения повседневной жизни не только в жанровых фотографиях, но и в пейзаже.

ДК им. С.М. Кирова
c 14 ноября по 14 декабря
Цены

Дополнительная информация: 45-17-90, 45-76-50

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