Глазами северян
Выставка работ фотостудии «Мурманск»
Выставка работ фотостудии «Мурманск»
Путешествуя по миру, фотографы фотостудии «Мурманск» находят интересные кадры, которыми хочется поделиться со своим зрителем.
На выставке будет представлено 40 работ членов фотостудии «Мурманск» в различных жанрах - это пейзаж, портрет, репортаж, натюрморт, городской пейзаж. Фотографии отражают отдельные мгновения повседневной жизни не только в жанровых фотографиях, но и в пейзаже.
Дополнительная информация: 45-17-90, 45-76-50
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