Глазами северян

Путешествуя по миру, фотографы фотостудии «Мурманск» находят интересные кадры, которыми хочется поделиться со своим зрителем.

На выставке будет представлено 40 работ членов фотостудии «Мурманск» в различных жанрах - это пейзаж, портрет, репортаж, натюрморт, городской пейзаж. Фотографии отражают отдельные мгновения повседневной жизни не только в жанровых фотографиях, но и в пейзаже.