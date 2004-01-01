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Глазами северян

Традиционная ежегодная фотовыставка

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События: Выставки.

Мурманчане увидят 40 лучших авторских работ: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края. На фотовыставке будут представлены лучшие работы старейших членов фотостудии «Мурманск», отмеченные престижными наградами всероссийских и международных фотоконкурсов, а также лучшие фотографии этого года.

ДК им. С.М. Кирова
c 1 по 30 ноября
Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-19-90

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