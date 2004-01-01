Глазами северян
Традиционная ежегодная фотовыставка
Традиционная ежегодная фотовыставка
Мурманчане увидят 40 лучших авторских работ: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края. На фотовыставке будут представлены лучшие работы старейших членов фотостудии «Мурманск», отмеченные престижными наградами всероссийских и международных фотоконкурсов, а также лучшие фотографии этого года.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-19-90
Выставка – проект Детской галереи г. Апатиты, посвящённой творчеству Василия Кандинского
Тактильная мини-выставка, посвящённая 100-летию Октябрьской революции 1917 года.