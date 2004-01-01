Глазами северян

Мурманчане увидят 40 лучших авторских работ: портреты, пейзажи, жанровые сцены и репортажи, рассказывающие о природе и людях нашего края. На фотовыставке будут представлены лучшие работы старейших членов фотостудии «Мурманск», отмеченные престижными наградами всероссийских и международных фотоконкурсов, а также лучшие фотографии этого года.