Главный арктический коридор

Главное управление Северного морского пути, сокращенно Главсевморпуть – организация, созданная 17 декабря 1932 года для народно-хозяйственного освоения Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути от Белого моря до Берингова пролива. В Мурманске, Архангельске, Владивостоке были сформированы территориальные управления, созданы ледокольный и транспортный флоты. В Мурманске был построен судоремонтный завод Севморпути.

История освоения Арктики отмечена героическими событиями - дрейфом папанинской четверки, легендарными походами ледокольных пароходов «Александр Сибиряков», «Челюскин», ледореза «Литке», мужеством летчиков полярной авиации.

Выставка изданий рассказывает об этих эпохальных для нашей страны событиях и актуальности эксплуатации Северного морского пути в настоящее время. Для посетителей экспозиции будут доступны исторические издания Главсевморпути: дневниковые записи Виктора Буйницкого «812 дней в дрейфующих льдах», участника папанинской экспедиции в Арктику Эрнста Кренкеля «Четыре товарища», ученого Владимира Визе «Моря советской Арктики», полярника Арефа Минеева «Остров Врангеля» и другие.

Ежегодно появляются новые издания, посвященные арктической теме. Книга Юрия Жукова «Сталин: арктический щит» раскрывает системность подхода к развитию Севморпути в советский период. К событиям в Арктике в военный период обращается в своей работе «Арктические тени Третьего рейха» историк Сергей Ковалев, рассказывая о неизвестных операциях и об «особых проектах» германского флота в высокоширотных областях Советского союза и Европы. Журналист и краевед Владимир Блинов в двухтомном труде «Атомные ледоколы» знакомит с историей становления атомного флота и его ролью в освоении арктических ледовых просторов. Историк Игорь Циркунов в книге «На пороге Арктики» проводит методологические и краеведческие исследования, анализируя историю научного освоения Арктики и особенности развития евроарктической зоны России.