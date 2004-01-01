Народному самодеятельному коллективу клубу флористов «Белозор» исполнился 21 год. В настоящее время численность клуба составляет более 60 человек – это люди разных профессий и возрастов. Их всех объединяет большая любовь к флористике и к Заполярью. Ежегодно коллектив пополняется новыми членами.

Выставка «Главное, флористы, сердцем не стареть!» организована с целью создания атмосферы света, тепла и радости для мурманчан, утомлённых полярной ночью. В её экспозицию вошли работы, выполненные лучшими мастерами коллектива, с применением новых технологий в обработке растительных материалов.

Авторы отдают предпочтение использованию листового и цветочного материала, собранного на нашей Кольской земле - это листья и цветы мать-и-мачехи, иван-чая, одуванчика, листья осины, боярышника и ивы. Также в произведениях можно встретить материалы, которые есть у каждой хозяйки на кухне – кожуру банана и грейпфрута, яичную скорлупу, кофейные зёрна и даже паприку.

Участники клуба «Белозор» надеются, что экспозиция придется зрителям по душе и оставит яркий след в их сердцах.