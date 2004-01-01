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Герои моей семьи - герои моей страны

Фестивальный показ детских мультфильмов о героях семьи 

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События: Видеотрансляции.

Мурманская область принимает участие в проекте «Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны». Участники вместе с педагогами Студии анимационного творчества «Яркое настроение» создают мультфильмы о своих героях, бабушках и дедушках.

Очень трогательно наблюдать, как старшее поколение рассказывает детям о своих мамах и папах, прошедших все трудности войны. Как показывают медали, бережно завернутые в алые лоскутки. Как достают пыльные альбомы с пожелтевшими фотокарточками. Как герои снова «оживают», доверяя свою историю нам.

Участники проекта отмечают, как важно уметь хранить память о тех временах, о родных, о великих подвигах и о совсем крошечных поступках. И какая замечательная память в виде анимационного фильма остается подрастающему поколению!

Место проведения: ул. Полярные Зори, д. 39 (3 этаж)

Цены

Вход свободный

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