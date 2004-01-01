142775

Герман Шемякин

Выставка живописи из собрания музея

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Выставка из цикла «С днем рождения, художник!».

Герман Андреевич Шемякин – живописец, член Союза художников СССР (1971). Родился 7 июня 1938 в г. Мурманск. Окончил Казанское художественное училище (1959). С 1965 в Мурманске. Автор нагрудных значков «Праздник Севера», «Мурманск», «Север» и др. Участник областных, региональных, республиканских выставок с 1960. Живописные работы хранятся в Мурманском областном художественном музее, в частных коллекциях.
На выставке гости музея увидят одну работу Германа Андреевича из собрания музея – «Портальные краны» 1969 года.

Художественный музей
c 30 мая по 10 июня
Цены

Вход свободный

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?