Герман Шемякин

Выставка из цикла «С днем рождения, художник!».

Герман Андреевич Шемякин – живописец, член Союза художников СССР (1971). Родился 7 июня 1938 в г. Мурманск. Окончил Казанское художественное училище (1959). С 1965 в Мурманске. Автор нагрудных значков «Праздник Севера», «Мурманск», «Север» и др. Участник областных, региональных, республиканских выставок с 1960. Живописные работы хранятся в Мурманском областном художественном музее, в частных коллекциях.

На выставке гости музея увидят одну работу Германа Андреевича из собрания музея – «Портальные краны» 1969 года.