Областная научная библиотека представит читателям новое издание книги Валерия Берлина «Герман Крепс – гражданин Лапландии». Автор книги – Валерий Эдмундович Берлин – краевед, издатель, организатор Дома-музея Г. М. Крепса и Квартиры-музея О. И. СеменоваТян-Шанского в Лапландском заповеднике.

Книга посвящена Герману Михайловичу Крепсу – выдающемуся российскому геоботанику, зоологу, этнографу и путешественнику, основателю и первому директору Лапландского заповедника. Герман Крепс организовал первую сельскохозяйственную станцию за Полярным кругом и Общество изучения Мурманского края.

Первое издание книги, посвященной жизни и деятельности замечательного ученого, вышло в свет в 1985 году. Настоящее издание значительно дополнено и расширено. Его представят директор Лапландского государственного заповедника Сергей Шестаков и автор книги Валерий Берлин.

На презентацию приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерства образования и науки, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, представители Мурманского государственного арктического университета и Мурманского государственного технического университета, регионального отделения Русского географического общества, специалисты музеев и библиотек.

Значительную часть тиража книги «Герман Крепс – гражданин Лапландии» Лапландский государственный заповедник передаст в фонды библиотек и музеев области.