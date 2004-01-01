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Компания «UltraMedia» приглашает на празднование Дня Рождения идейного вдохновиля UltraMedia – Германа Рунова.

Специальные гости танцвальные группа из Cанкт-Петербурга МЕДЖИКУЛ, которая 100% не оставит ни кого равнодушным!

Также для Вас будет прокачивать танцпол Alexey Bezuglov из Москвы, именинник c программой «Remix Night» German Runov,который споёт по традиции песни из репертуара «A-Cтудио» и сыграет хиты от 80-90 годов в новом современном звучании! А после выступления группы «MeджиКул» порадуют своей музыкальной танцевальной палитрой Герман,а также старый друг из Москвы,клубный мастер своего дела – диджей Andrew Drum!

Герман Рунов впервые встал за вертушки в 2014 году и первый сет сыграл на своем юбилейном Дне Рождения с диджеем и музыкантом мирового масштаба Alexander Robotnick из Италии. Музыкальные вкусы Германа обширны, поэтому и сеты получаются стилистически разнообразными и непредсказуемыми, но всегда «живыми» и драйвовыми, а миксы интересные, так как треки идеально сочетаются друг с другом, образуя целую, единую картину и из хочется переслушивать не один раз!

Не пропусти настоящую клубнаю атмосферу в лучших традициях легендарных вечеринок «German Birthday Party».

Всем гостям купон со скидкой -22% от Мурманских брендов «Север» & «Культ» & New CD GR-Records c миксами Германа Рунова.