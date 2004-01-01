Выставка, посвящённая 75-летию со дня рождения художника Георгия Георгиевича Карповича. На выставке будет представлено 9 работ мастера из собрания музея.

Георгий Карпович – живописец, график. Окончил ДХШ г. Лубны Полтавской области в 1959 году. Член Союза художников с 1970 года. В Мурманске жил и работал до 1978, в настоящее время художник живёт и работает в Новгороде. Георгий Георгиевич – участник областных, региональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. Работы хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея и в частных коллекциях.