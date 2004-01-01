Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге приглашает!

GEO - молодой финский коллектив, созданный в 2015 году талантливыми парнями из Хельсинки и Турку. Ребята играют электронную музыку в стиле синти-поп и много экспериментируют.

Несмотря на свою «юность», коллектив сразу стал заметен в музыкальной жизни Финляндии. Их первый сингл «City of Dreams» быстро нашел свое место в эфире национальных радиостанций и в сердцах ценителей электронной музыки.

Летом 2017 года группа представила Финляндию на сцене международного музыкального фестиваля STEREOLETO в Санкт-Петербурге, чем спровоцировала еще больший интерес к себе и своему творчеству.

На создание композиции сингла «Cobalt Blue» ребят вдохновили песни Бруно Марса, музыка A-Ha и Daft Punk. Непривычный для группы фанк-бас и фальцет солиста раскрывают новые грани таланта музыкантов.