146101

GEO

Впервые в Мурманске! Концерт финской группы

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге приглашает! 

GEO - молодой финский коллектив, созданный в 2015 году талантливыми парнями из Хельсинки и Турку. Ребята играют электронную музыку в стиле синти-поп и много экспериментируют.

Несмотря на свою «юность», коллектив сразу стал заметен в музыкальной жизни Финляндии. Их первый сингл «City of Dreams» быстро нашел свое место в эфире национальных радиостанций и в сердцах ценителей электронной музыки.

Летом 2017 года группа представила Финляндию на сцене международного музыкального фестиваля STEREOLETO в Санкт-Петербурге, чем спровоцировала еще больший интерес к себе и своему творчеству.

На создание композиции сингла «Cobalt Blue» ребят вдохновили песни Бруно Марса, музыка A-Ha и Daft Punk. Непривычный для группы фанк-бас и фальцет солиста раскрывают новые грани таланта музыкантов.

Ледокол
7 декабря
19:00
Цены

Свободный

Смотрите также

145503145503
01
GONE.FLUDD
5 декабря
Pin up

Презентация нового альбома «Суперчуитс»

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?