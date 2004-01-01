Гениальные творцы
Выставка изданий из цикла «ЖЗЛ-85 лет»
Выставка изданий из цикла «ЖЗЛ-85 лет»
Вниманию читателей представлены издания о выдающихся людях, нашедших свое призвание в разных сферах деятельности как в нашей стране, так и за рубежом.
Книга Василия Борисова рассказывает о человеке удивительной судьбы – Владимире Зворыкине. За океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Этот молодой инженер стал лауреатом множества премий и наград, автором более ста двадцати изобретений, в том числе первой в мире действующей установки электронного телевидения.
Историк и писатель Александр Васькин знакомит читателей с поэтом, философом, артистом и талантливым зодчим – Алексеем Щусевым в книге «Щусев: зодчий всея Руси».
Несомненный интерес представляют книги о Бетховене, Пиросмани, Визборе.
Выставка работает в зале художественной литературы.
Выставка японской художественной литературы
Выставка постеров из собрания ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»»