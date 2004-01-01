Гениальные творцы

Вниманию читателей представлены издания о выдающихся людях, нашедших свое призвание в разных сферах деятельности как в нашей стране, так и за рубежом.

Книга Василия Борисова рассказывает о человеке удивительной судьбы – Владимире Зворыкине. За океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Этот молодой инженер стал лауреатом множества премий и наград, автором более ста двадцати изобретений, в том числе первой в мире действующей установки электронного телевидения.

Историк и писатель Александр Васькин знакомит читателей с поэтом, философом, артистом и талантливым зодчим – Алексеем Щусевым в книге «Щусев: зодчий всея Руси».

Несомненный интерес представляют книги о Бетховене, Пиросмани, Визборе.

Выставка работает в зале художественной литературы.