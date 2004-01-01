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GAZIROVKA

Мега концерт!

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События: Концерты.

GAZIROVKA – российская группа, популярность которой принес трек Black. Как рассказывают в интервью сами участники коллектива Никита и Максим, они придумали такое название потому, что оно хорошо отражает стиль их музыки – бодрый и энергичный. Группа образовалась в начале 2017 года.

Трек Black группы GAZIROVKA стала настолько популярной, что некоторые люди уже не знают, куда от неё спрятаться. На YouTube у неё больше 26 миллионов просмотров.

Мега Кружка - 9
17 ноября
20:00
Цены
  • 700 - 1200 р.
  • Телефон для справок:  52-77-63
  • 16+

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