GAZIROVKA – российская группа, популярность которой принес трек Black. Как рассказывают в интервью сами участники коллектива Никита и Максим, они придумали такое название потому, что оно хорошо отражает стиль их музыки – бодрый и энергичный. Группа образовалась в начале 2017 года.

Трек Black группы GAZIROVKA стала настолько популярной, что некоторые люди уже не знают, куда от неё спрятаться. На YouTube у неё больше 26 миллионов просмотров.